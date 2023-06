CHARTIER, Denise



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement madame Denise Chartier, épouse de monsieur Roger Broadhvest, fille de feu Sara Choquette et de feu Arthur Chartier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Jo-Ann, Pierre, Bernard (feu Michèle Giguère) et Jean (Isabelle Caugant); ses petits-enfants : Aurélien et Gabriel Samson, ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres sera au cimetière Le Repos St-François D'Assise. La famille désire remercier de tout cœur le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur professionnalisme, ainsi que les préposés du centre d'hébergement Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ adressé au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, par téléphone : 418 656-4999 ou sur son site web : www.fondation-iucpq.org.