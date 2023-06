FILION, Marcel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marcel Filion, fils de feu madame Sady Gaudreau et de feu monsieur Odina Filion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Saint-Charles à 15h30. Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Lucie Blanchet), Martin (Catherine Bélanger) et Sonia (François Deschamps); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Jacqueline (feu Jean-Marie Mercier), feu Pierrette (feu Jean-Guy Talbot), feu Jean-Marie (feu Madeleine Paquet), feu Paul (feu Lise Tremblay), Jean-Guy (Nicole Turgeon), feu Jacques (Yvon Robillard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Thérèse Côté. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de gastro-entérologie et du E-5500 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et spécialement notre maman pour son support et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec.