TREMBLAY FORTIN, Solange



Au Centre d'hébergement Mgr Coderre, le 28 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Solange Tremblay, épouse de feu monsieur Yanick Fortin. Fille de feu dame Colombe Poitras et de feu monsieur Philippe Tremblay, elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne et Yvan Fortin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Andrée, Sylvie (Raymond Plourde), Jocelyn (France Couillard), Liliane (Yvan Mailloux), Magella (Nancy Langman); de la famille Fortin : Jean-Marc (feu Simone Bacon), Ghislaine (Jean-Luc Morin), Victorien (Émilie Audet), feu Gérald (Solange Chouinard), feu Raymond ( Lise Chouinard). Sont aussi affectés par son départ sa filleule Jasmine, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'extraordinaire famille du Centre d'hébergement Mgr Coderre pour leur accompagnement et les excellents soins remplis d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Arts et culture L'Islet, 250, boul. Nilus-Leclerc, Local 2, L'Islet (Québec), G0R 2C0 info@cacli.qc.ca . Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 16 juin de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de L'Islet.