Pierre Paquet



Il y a de ces personnes, de ces êtres qui illuminent notre environnement par leur seule présence. Pierre Paquet fut l'un des plus beaux spécimens de cette espèce ! C'est par les nombreux hommages qui lui ont été rendus depuis la tragédie accidentelle arrivée le 30 mai qu'on comprend que le père, le frère, l'ami, le confrère a laissé sa marque positive partout où il est passé.Quitter ce monde à 70 ans c'est encore bien jeune mais tous ceux qui le connaissent bien savent que Pierre a vécu intensément cette vie qu'il aimait tant. Chaque jour était en soi un événement pour lui. Doté d'une grande sensibilité, il était tantôt l'être original, créatif parfois excentrique, tantôt l'homme d'affaires pertinent et sérieux, en témoignent ses nombreux succès en publicité, promotion puis dans le domaine de la distribution vidéo.Pierre a perdu la vie abruptement au terme d'une journée heureuse passée avec son grand ami Marc Dussault qui a heureusement survécu à l'accident tout près de sa terre Aux Éboulements, endroit qu'il chérissait particulièrement.Fils de feu Olivier Paquet et Rita Rodrigue, Pierre laisse dans le deuil son fils adoré Pier-Olivier, la mère de son fils Sonia Gagnon, ses frères Florent et Raymond, sa sœur Christiane, ses belles-sœurs Jennifer et Jocelyne, ses nièces et neveu, France, Karine et Sébastien et leurs conjoints et enfants, ses cousins et cousines, toute la famille Gagnon qui lui était si chère, Mariette (la maman), Renée (André), Yves (Ginette), Mario (Nicole), sans oublier ses nombreux amis-amies de Montréal, Québec et Charlevoix.Un merci tout particulier à son grand ami de longue date et conseiller Me Jocelyn Morency et sa conjointe Stéphanie.Si tel est votre souhait, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivants suggérés:- Fondation québécoise du cancerhttps://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DOGIN/Myélome Canadahttps://www.canadahelps.org/fr/dn/10275?v2=trueChristian Bobin, auteur-poète