SHEEHAN, Michael (Mike)

À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 8 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michael Sheehan, époux de feu madame Evelyne Godin, conjoint de madame Carmelle Hardy, fils de feu monsieur John Sheehan et de feu madame Yvette Therrien. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances auet de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Monsieur Sheehan laisse dans le deuil outre sa conjointe: sa soeur Jane (feu Mike Reiter), son frère Frank (Hélène L'Heureux); les enfants de sa conjointe : Catherine Mercier (Cyncia Lajoie) et leurs enfants : Angel, Alisha, Malik et Rosa-Lee; Charles Mercier et son fils Benjamin. Il était le beau-frère de feu Yolande Godin, feu Réjeanne, Roger (Pierrette Marcotte), Henri (Danielle Maurice), Jean, Daniel; Jules Hardy (Pierrette Lefebvre), Francine (feu Réjean Martel, Colin Bédard), Louis (feu Joanne Gagné), Marthe (feu Julien Lavoie), Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org