DRAPEAU, Georges-Aimé



Au centre d'hébergement St-Augustin J-5000, le 5 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Georges-Aimé Drapeau, époux de feu dame Micheline Paquet, fils de feu monsieur Georges Drapeau et de feu dame Marguerite Drapeau. Il demeurait à Beauport. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie et Chantal (Sylvie Couture); ses petits-enfants : Geneviève, Christopher et William; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernand (Marie-Paule Rodrigue), feu Jean-Claude (Georgette Rodrigue), feu Jacqueline (Jean-Noël Sanschagrin), feu Gaston (feu Denise Fortier), feu Marcellin, René (feu Gaétane Fortier) et Lise (Denis Pagé); sa belle-famille Paquet : feu Charles-Dollard (feu Gisèle Thomassin), feu Madeleine (Fernand Rodrigue), feu Camille (Claudette Simoneau) et Denise (Robert Tomlinson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).Par la suite, monsieur Drapeau sera porté à son dernier repos au Columbarium du cimetière Ste-Thérèse-de-Liseux, où il reposera auprès de son épouse. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement St-Augustin J-500 pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci tout spécial au Dre Côté pour sa présence et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/agissez/faites-un-don