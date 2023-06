GRENIER, Sonia



À Québec, le 26 mai 2023, à l'âge de 56 ans, est décédée Sonia Grenier, avec à ses côtés, sa soeur Chantal qui l'a accompagnée du début à la fin dans cette épreuve de la vie. Ainsi que sa filleule Mélissa qui était présente pour son dernier voyage. Elle était la fille de madame Jacqueline Giroux et de feu monsieur Paul-Arthur Grenier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).et sera suivi de l'inhumation au cimetière St-Louis de Courville. Sonia laisse dans le deuil : sa mère Jacqueline Giroux, ses sœurs et ses frères : France (Alain), Chantal (Denis), Sylvain et Martin; ses neveux et nièces : Jonathan, Alexandre, Jessica, Francis, Nicolas, sa filleule bien-aimée Mélissa, ses amis(es) ainsi que son précieux " Romy ". Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 1188, avenue Union, bureau 520, Montréal (Québec) H3B 0E5. https://spcanada.ca/ Madame Grenier a été confiée à la maison