LEBLANC, Gaétane



À la maison d'Hélène, le 5 juin 2023, à l'âge de 43 ans, est décédé, entourée de ses proches, Gaétane Leblanc, fille de dame Annette Leblanc et de feu monsieur Majorique Leblanc. Native de Sainte-Félicité, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Elle laisse dans le deuil sa mère Annette Leblanc. Elle était la sœur de : feu Réjean, Mario (Marie-Josée Lord), Sarah et Claude (Mélanie Caron). Ses neveux et ses nièces : Sébastien (Julie-Pier Laurier) et Jessica Leblanc, Christophe (Marie-Pier Morin), Kimberly (Sylvain Labbé) et Simon-Charles Bois, Sabrina (Geneviève Cormier), William St-Onge (Heïdi Thibodeau), Jean-Thomas (Alicia Pelletier) et Rosemary Leblanc (Léo Troie), Pier-Olivier et Charles-Alexis. Ses arrière-petits-neveux Hayden, Victor et Louis. Sont également affectés par son départ sa marraine Armande Leblanc, ses oncles et tantes, autres parents et ses ami(e)s de l'ALPHIS, en particulier son ami Ti-Jean Vaillancourt. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence Sonia Blanchet de Saint-Pamphile où elle a résidé pendant 10 ans pour leur accompagnement. Des remerciements également au personnel de la maison d'Hélène et au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les soins personnalisés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny, G5V 4P9 ou à l'ALPHIS, 164, de l'église, Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de la famille vous accueilleront à ladimanche le 18 juin de 19h à 21h ; lundi, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire