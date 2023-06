MARTEL, Thérèse



À l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 6 juin 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Thérèse Martel, fille de feu monsieur Prosper Martel et de feu dame Paula Mercier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères, feu André, feu Pierre (Lise Dion), feu Georges (Nicole Bourassa) et Alfred (Josée Lemieux), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Clairière du Boisé, boulevard Père-Lelièvre, Québec, ainsi que celui des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, secteur 2-Coulombe, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 16 juin 2023 de 13h à 16h, ainsi qu'Les cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial de Loretteville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront dispoibles lors des condoléances.