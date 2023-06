GOSSELIN, Claude



Au Centre d'hébergement d'Assise, le vendredi 2 juin 2023, est décédé monsieur Claude Gosselin à l'âge de 98 ans. Il était l'époux de feu madame Lorraine Veilleux et le fils de feu Béatrice Laliberté et de feu Zéphirin Gosselin.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Dorys (Jean-Marc Tardif), Jean (Hélène Giguère) et Jacques ; ses petits-enfants : Maxence, Xavier, Marie-Pier, Maël, Pascale, Guillaume, Elizabeth, Caroline et Jonathan ; ses arrière-petits-enfants : Victor, Éléonore et William ; son frère Viateur (Monique Gilbert) ; ses belles-sœurs : Rita, Laurette, Gisèle et Claudette (Robert Boulet) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Patricia, Gabrielle, Gaston, Thérèse, Marie-Jeanne, Marguerite, Gérald, Jean-Guy, Gérard et Adèle. Ses enfants tiennent à remercier le personnel exceptionnel du CHSLD d'Assise pour son accompagnement chaleureux et la qualité des soins et services dispensés à leur père.Nous vous invitons à laisser un message de condoléances à la famille sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.