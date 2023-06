BÉGIN, Colette Savard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 avril 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Colette Savard, épouse de feu monsieur Claude Bégin, fille de feu Claire Hilda Lirette et de feu Gérard Savard. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. Elle laisse dans le deuil sa fille chérie Marie-Josée (John Amerkanian); ses petites-filles : Sabrina et Kristina (Matthew Wilson); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Denyse (feu Marcel Drolet), Réjane (feu Paul Caron), feu Bruno (Denise Pageau), feu Donat (Yolande Boutet) et de feu Benoît (Gisèle Bolduc). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Bégin : Gaston (feu Denise Gagnon) et Yvan (Gisèle Leblanc). Sincères remerciements à sa nièce Élaine qui l'a soutenue jusqu'à la fin, pour son amour et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose Kystique - Division Québec, 2750, chemin Ste-Foy, bureau #227, Québec, téléphone : 418 653-2086, www.fibrosekystiquequebec.com.