VÉZINA, Gilles



Victor HugoÀ l'Hôpital de Montmagny, le 19 mai 2023, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilles Vézina, conjoint de madame Madeleine Boutin, fils de feu madame Jeanne Dumont et de feu monsieur Alfred Vézina. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles : Madeleine, Suzanne, Denise et Line (Francis Collin); le fils de sa conjointe : François Bissonnette (Manon Nadeau et son fils David); ses petits-fils : Yannick Vézina, Marc-Antoine et Clément Collin; ses arrière-petits-fils : William et Ulric Vézina; ses frères : Réjean (Monique Boutin) et René (Lise Donaldson); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Vézina et Boutin; ses filleuls : Julie Boutin et Vincent Fecteau-Boutin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 15.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.