VEILLEUX SYLVAIN, Claire



À la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon, le 29 mai 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Claire Veilleux, fille de feu Patrick Veilleux et de feu Lucille Mathieu. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Christopher Léger) et Jérôme (Marie-Pier Samson); ses petits-enfants: Justin et Romy; ses frères et sœurs: feu Patricia, Martin (Lorraine Filiatrault), François (Line Labbé) et Marie (Ghislain Morrissette); le père de ses enfants Ghislain Sylvain (Célyne Turgeon); son ami Marc Timmons ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de sclérose en plaques section Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera auà compter de 12h.