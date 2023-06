POULIN, Lucile



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 22 mai 2023, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Lucile Poulin. Elle était l'épouse de monsieur Berchmans Rodrigue. Elle demeurait à Québec.Afin de lui dire un dernier au revoir la famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Berchmans Rodrigue; ses enfants : Jean (Pascale Séguin) et Marie-Christine (Jude Goulet); ses petits-enfants : Jean-Philippe (Naomie Gendron), Simon (Noémie Pruneau), Evelyne, Clara et Rose. Elle laisse également dans le deuil sa sœur feu Françoise (Luc Poulin) et ses frères : feu Denis (Micheline Langelier) et feu Germain; ses beaux-frères : feu Raymond, feu Rosaire (Alice Bernier), feu Aurèle (Jacqueline Deblois) et Bertrand (Paulette Catellier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou ainsi que le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués.