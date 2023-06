LAVOIE, Jean-Guy



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Jean-Guy Lavoie. Entouré de sa famille, dans l'amour et dans l'humour, ses petits yeux rieurs et taquins se sont fermés le 16 mai dernier. À tout jamais, sa joie de vivre, son attitude positive, sa chaleur et son amour resteront gravés dans le cœur de sa famille et de ses amis, pour qui son départ laissera un très grand vide… Papa, papi, " J-G ", merci ! Ce fut un immense privilège de t'avoir dans nos vies. Je t'aime.Les membres de la famille recevront les condoléances àde 9h à 11h30.Ses cendres seront remises à sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Arche de la Capitale-Nationale, organisme très important au bonheur et au bien-être de sa fille Karine, 360 rue Saint-Vallier ouest, Québec, QC G1K 1K6, Site Web: https://www.arche-quebec.ca/, Tél.: (418) 529-4874