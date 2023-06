TURCOTTE, Louis Aimé



Aux soins palliatifs du C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 24 mai 2023, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédé monsieur Louis Aimé Turcotte, l'époux de madame Léopoldine Blouin pendant 72 ans, fils de feu madame Berthe Blouin et de feu monsieur Alphonse Pierre Turcotte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Sainte-Famille-de-l'Ile-d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Louise Ménard), Michel (Paulette Marchès), Yves (Hélène Gosselin), Martin (Nathalie Doyon); ses petits-enfants : Alexandre, Maude, Stéphanie (Raphael Morin), Chloé et Alexandre ; ses arrière petits-enfants : Lucca et Edouard; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Marie (Jules Marcoux), Clara, Claudette (Gilles Lelièvre), Moise (Anita Turcotte), Colette. La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs du CHU Pavillon Hôpital Saint-Sacrement et en particulier la Dre July Lemay, pour l'accompagnement professionnel et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/