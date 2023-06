BAKER, Raynald



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 mai, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Raynald Baker. Enseignant retraité de l'École Marcelle-Mallet de Lévis (ancien couvent Notre-Dame-de-toutes-Grâces des Sœurs de la Charité) depuis 1998, il était le fils de feu monsieur Georges Baker et de feu dame Marguerite Dorval. Il était l'époux de madame Yolande Fournier.Outre son épouse Yolande, il laisse dans le deuil ses enfants Steeve R. (Barbara Genest), Patrick (Marie-Josée Tétreault), Kathleen (Alain Laplante), ses petits-enfants Nikita et Sacha, Albert et Éléonore, Alexandre; son frère Lawrence (feu Denyse Rousseau); ses sœurs feu Gysèle (Jean-Claude Mathieu) et Édith (feu Fernand Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier, Marthe, Yves (Christiane Paquin) et Marie (Jean Richard). Il laisse aussi dans le deuil sa filleule Isabelle Richard; ses filleuls Nelson Baker et Miguel Larivière; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 17 h.La cérémonie sera disponible en webdiffusion. Il sera ainsi possible de la visionner en direct ou en différé, à partir de l'avis de décès. La famille tient à remercier les équipes des départements de Neurologie et de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués au cours des deux dernières années. De sincères remerciements également à monsieur Éric Comeau pour les précieux soins à domicile, qui ont été donnés durant plusieurs mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, (Québec), courriel : information@prqca.ca, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.