BRETON-BÉRUBÉ, Yvonne

Marceau



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut St-Laurent, Saint-Augustin-de-Desmaures, le 25 mai 2023, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée dame Yvonne Marceau, épouse en premières noces de feu Marcel Breton et en secondes noces de feu monsieur Antoine Bérubé. Elle était la fille de feu dame Rose-Hélène Guay et de feu monsieur Joseph-Gérard Marceau. Elle a demeuré plus de 50 ans à l'Ile d'Orléans paroisse de Saint-François et plus de 40 ans à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 18 juin 2023 de 13 heures à 15 heures. Une liturgie de la Parole suivra à 15 heures en la chapelle du Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole Breton (feu Jean-Claude Proulx), Raynald Breton (Jacinthe Germain), Bibianne Breton (Daniel Bédard) et Geneviève Breton; ses petits-enfants: François Breton (Mylène Goupil-Albert) et Marc-Antoine Breton (Liane-Clarisse Mouchon), Denis et Gabrielle Bédard (Alain Athot); ses arrière-petits-enfants : Justin et Victor-Antoine Breton, Grégoire et Mathieu Athot; ses frères et sa soeur: Noël (feu Micheline Théberge), Yves et Angela (Albert Tremblay); ses belles-soeurs de la famille Bérubé : Élisabeth et Juliette; la mère de François et Marc-Antoine Joyce Gonthier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée aussi rejoindre son fils Christian ainsi que sa grande amie Julienne Simard-Verreault qui l'ont précédée. Elle était également la soeur de feu Léo-Paul (feu Rolande Robert), feu Rose Hélène (feu Robert Boivin), feu Albert Lamont (feu Jeaninne Huard), feu Marcel (Réjeanne Girard), feu Arthur (feu Lucienne Barrette), feu Guy (Antoinette Lemieux), feu Noëlla, feu Lauraine (feu Laval Racine) et feu Laurent. Elle était une dame digne, courageuse, une battante dévouée et généreuse. Orpheline de mère à 4 ans et veuve à 38 ans avec 5 enfants en bas âge, elle a su faire sa marque comme mère, femme d'affaires et propriétaire du Café Magaly. Elle s'est impliquée activement dans son milieu, Ile d'Orléans et région de Québec, et reçu plusieurs reconnaissances pour services rendus. Elle fut aussi une pionnière dans plusieurs domaines dont première femme sommelière de la région de Québec. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Les Jardins du Haut St-Laurent pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com