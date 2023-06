GENEST, Fernande Boucher



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 1er juin 2023 à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Fernande Boucher. Elle était l'épouse de feu Raymond Genest et la fille de feu madame Marie-Ange Lévesque et de feu monsieur Philémon Boucher. Elle était native et résidait à Saint-Apollinaire. La famille vous accueillera pour les condoléances en présence des cendresElle laisse dans le deuil ses filles: Suzanne (feu Noël Paquette), Lorraine, Andrée (Mario Roy) ainsi que ses petits-enfants : Michael Roy (Émilie Leblanc) et leurs enfants : Élodie et Alex ainsi que Marie-Claude Roy (Mathieu Lemay) et leurs enfants : Madison et Jack; elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gérard (feu Simone Côté), feu Simone, feu Marielle (feu Edgar Asselin), feu Roland (feu Marie-Paule Poulin), feu Rita (feu Jean-Paul Bédard), feu Judith (feu Ronald Lacerte), feu Raymond (Denise Carrier), feu Thérèse (feu Roland Fortier) et (feu Adrien Hains), feu Jean-Marie (feu Florence Dubois), feu Fernand (Marie-Paule Bergeron), Yvon (Lucille Vézina), feu André, Denise (feu Marcel Roger), Madeleine (Jean-Claude Roger), Monique (feu Jean-Claude Bureau), feu Marcel (Yolande Bédard); sont aussi affectés par son décès ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest: feu Yvette (feu Gérard Fortier) et (feu Émilien Demers), feu Jean-Guy (Irène Simard), feu Paul-Émile (feu Thérèse Demers), feu Fernand (feu Huguette Gosselin), Mariette, feu Madeleine (feu Adrien Provencher), Marc-Léon (Jeanne Bergeron), Jeannine (Gaston Pelletier), Edith (feu Jean-Marc Ratté), feu Françoise (Benoit Gingras) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser de profonds remerciements aux dévoué(e)s médecins, infirmières, préposés et bénévoles du CHSLD de Saint-Apollinaire pour leur grand dévouement et bons soins prodigués et la compassion envers notre petite maman. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer au www.alzheimerchap.qc.ca Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie. Vous pouvez également offrir une messe à son intention à l'église de votre choix.