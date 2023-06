BISSON, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 3 juin 2023, entouré de l'amour de sa famille, après un courageux combat, est décédé monsieur Michel Bisson, retraité du gouvernement du Québec. Il demeurait à Lévis. Il était l'époux bien-aimé de madame Diane Perron et fils de feu Émilien D. Bisson et de feu Aline Vachon.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée; ses fils adorés : Maxime Bisson (Annie Martin) et Félix Bisson (Tara-Rose Bourgeois); ses magnifiques petits-enfants, appelés affectueusement ses tout-petits : Raphaëlle Bisson, Élisabeth Bisson, Benjamin Bisson et Alex Bisson; ses frères et sœurs (beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces) : feu Roger Bisson (feu Lucie Robin), Réal Bisson (Carole Doyon, Marie-Eve et Éric, Anne-Sophie et Christian), feu Denyse Bisson (Denis Gelderblom, Guillaume et Isabelle, Éric, Lisa), feu Nicole Bisson (Mélanie) et Lucie Bisson (feu Guy Couillard, Olivier et Marie-Chantal); sa famille Perron : feu Paul-Émile Perron et feu Clothilde Filion, feu Jocelyn Perron (Danielle Doré, Josée et Damien), Richard Perron (Francine Paré, Nicholas et Chantal, Tommy et Isabel) et Yolande Perron (Richard Auclair, Kim et Vincent, Francis et Jade); ses fidèles amis : Étienne Lambert et Suzanne, Normand Langevin et Carmen. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, tantes, oncles et amis. La famille désire remercier l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral, les intervenants du CLSC de Saint-Romuald et du CISSS de Chaudières-Appalaches ainsi que les médecins et infirmières qui ont contribué à son bien-être. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, 418-903-6177.https://dons.mspdulittoral.com/maisonspl-1/don-en-ligne/dons-a-la-memoire-de-in-memoriam-1/personal