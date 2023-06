GIGNAC, Thérèse Jobidon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Thérèse Jobidon. Elle était l'épouse de monsieur Denis Gignac, la fille de feu dame Irène Fortin et de feu monsieur Paul-Eugène Jobidon. Autrefois de Château-Richer, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis; ses enfants : Christine (René Verpaelst) et Simon (Karine O'Connor); ses petits-enfants et conjoint(e) : Kelly-Anne, Mathys et Brian; ses frères et soeurs et conjoint(e) : feu Priscilla (feu Jean-Louis Boivin), Pierrette (feu Léo Bouchard), Louisette (feu Armand Drouin), Claude (Louise Gravel), feu Normand, feu André (feu Lisette Tremblay), Fernande (Jean-Claude Michel), Ghyslaine (feu Jacques Boutet), Yolande (Jean-Claude Jobin), Denis (Denise Tanguay), feu Pierre (Line Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs et conjoint(e) : Jocelyne (feu Alain Sauvé), Lucie (Mario Parent), feu Benoît, Mireille (Doug Thorne). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel infirmier du département des Sciences Neurologiques et du département de la Chirurgie Générale tout particulièrement à Vincent et Florence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boul. Henri-Bourassa, Québec, (Qc), G1J 0H4, tél. : 418-653-2243, web : https://fondationduchudequebec.org/