ST-PIERRE, Annette



Au Pavillon St-Dominique, le 19 mai 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Annette St-Pierre. Elle était la fille de feu dame Germaine Déry et de feu monsieur Lucien St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil son neveu Gaétan Garneau et ses enfants : Simon, Aimé et Sarah. Elle laisse également dans le deuil plusieurs amis, plus spécifiquement ceux qui lui ont permis de rester chez elle jusqu'à la fin : Louise, Claire, Henriette, René, Nicole et Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite du Canada, au 5160, boul. Décarie, bureau 740, Montréal, (Qc) H3X 2H9, téléphone: 1-800-321-1433, site Web : www.arthrite.ca