LÉTOURNEAU, Clarence "Jonas"



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 4 juin 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Clarence " Jonas " Létourneau. Il était le fils de feu Patrick Létourneau et de feu Régina Bédard. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son amie de cœur : Jacqueline Michaud; son frère et sa sœur : Paul-André (Huguette Loiselle), feu Gaétane; son neveu : Serge Létourneau (Nathalie Lavoie); ses nièces: Louise Létourneau (Martin Veret) et Francine Bilodeau (Ghislain Therrien); le frère et la sœur de son amie de cœur : Denis Michaud (Lise Pilote) et Ginette Michaud (Michel Shooner) ainsi que ses cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.