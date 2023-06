LEMIEUX, Raymond



Au Centre d'hébergement Vigi Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Michel de Bellechasse, le 6 juin 2023, à 00h15, à l'âge de 96 ans est décédé monsieur Raymond Lemieux, époux de madame Géraldine De Ladurantaye, fils de feu dame Evelina Caouette et de feu monsieur Edgar Lemieux. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le père de : feu Alain (Micheline Bergeron), Denis (Lucie Fortin), Marcel (Louise Lavoie), Suzanne, Gérald (Diane Lavoie), Germain, Réjean, Florent, Marjolaine (Gérald Fréchette) et Guylaine (Yves De Ladurantaye). lI laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Nancy, Jimmy, Tony et Caroline Lemieux, Annick, Samuel, Charles et Philippe Lemieux, Karine-Sylvie et Marie-Claude Lemieux, Johanne et Manon Asselin, Mélanie et Éric Lemieux, Mikaël et Jean-Sébastien Lemieux, Rosalie Dégarie, Guillaume et Manuel Lemieux, Émilie, Sabrina et Félix-Antoine Gravel, Marjorie et Pierre-Yves De Ladurantaye, leur conjoint(e) et leurs enfants ainsi que deux arrière-petits-enfants de la 5e génération. Sont aussi affectés par son départ, sa sœur Lucienne (Jacques Langlois), sa belle-sœur Nicole De La Durantaye (feu Jean-Paul Lemieux) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli et à celui du CHSLD de Saint-Michel pour leur soutien, leurs attentions et la qualité des soins prodigués, leur dévouement empreint d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation David-Suzuki 50 Sainte-Catherine St W bureau 540, Montréal, Québec H2X 3V4. https://fr.davidsuzuki.org/la-fondation/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 16 juin de 18h30 à 21h30.L'inhumation aura lieu dès le lendemain au cimetière paroissial.