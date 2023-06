DOUVILLE, Julien



À son domicile, le 4 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Julien Douville, époux de feu dame Marguerite Turgeon. Il était le fils de feu dame Blanche Julien et de feu monsieur Arthur Douville. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses 3 filles : Johanne (Germaine Giroux), Manon (Jean-Marie Lemay) et Nathalie (Michel Côté); sa sœur Lise; son frère Claude et plusieurs amis(es). La famille désire remercier le Dr Michel Tremblay et le personnel du CLSC de Lévis pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc) G6V 3Z1, tél. : 418-835-7188, https://fhdl.ca/faire-un-don/