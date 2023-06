THÉRIAULT, Paul



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul Thériault, fils de feu Éva Frigon et de feu Joseph Thomas Thériault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13h30 à 15h15.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Monique Fortin), Martine (Terrance De Bruijn) et Danielle (Benoît Lapointe); sa petite-fille Laurence Thériault-Lapointe (Frédérick Sergerie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Régis (feu Imelda Rioux), feu Monique (Clément Auger), Marielle (feu Claude St-Hilaire), feu Gustave (feu Andrée Labelle), André (feu Ghislaine Bérubé) et de feu Pierre (Hélène Hinse). Nous tenons à remercier sincèrement Thérèse Caron et Laurence Thériault-Lapointe pour leur soutien et leur présence. Également nous tenons à remercier la Dre Sylvie Bernard et le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationchudequebec.org