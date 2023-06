PRUNEAU, Denis



Au CHSLD Manoir Trinité, le 8 avril 2023, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédé Denis Pruneau, de feu madame Jacqueline Roy et de feu monsieur Roger Pruneau. Il demeurait à Longueuil.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil sa tante Jeanne-Aimée Roy; son beau-frère Raymond Roy et sa belle-sœur Jacqueline Goupil; sa nièce Mélissa Roy et son neveux Roger Pruneau, une mention spéciale pour son dévoué cousin Michel Roy, ainsi que les membres des familles Pruneau et Roy et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux qu'il aimait dont sa sœur Ginette, son frère Roland et ses parents, ainsi que des ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.