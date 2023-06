COUTURE, Florence



Au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet, le 29 mai 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée madame Florence Couture, fille de feu madame Alphonsine Cadoret et de feu monsieur Alfred Couture. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son frère adoptif Jacques Couture, sa cousine Pierrette Couture ainsi que d'autres parents. Elle laisse aussi dans le deuil des amis et bénévoles qui ont longtemps contribué à son maintien à domicile malgré sa cécité notamment Nicole Bérubé des Petits Frères, Hélène Bonneville, Alain Bernier et bien d'autres.La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 10 h 30. L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière de Saint-Romuald. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet pour leurs soins et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca.