BOURBEAU, Denise Lachance



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Denise Lachance, épouse de monsieur André Bourbeau depuis 56 années. Elle était la fille de feu dame Madeleine Poulin et de feu monsieur Henri Lachance. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 14 heures à 17 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants : Martin Bourbeau (Manon Dallaire), Stéphane Bourbeau (Marie-Josée Plante) et Nathalie Bourbeau (Martin Auclair); ses petits-enfants : William Bourbeau (Orély), Marianne Bourbeau (Jean-Christophe) et Antoine Bourbeau (Joanie), Maude Auclair (Miguel), Kassandra Auclair et Audrey Auclair (Jérémy); ses frères et sa sœur : Denis, feu Jacques, Ginette (Yvan Jobin), feu Gilles (Hélène Frigon) et Jean (Danielle Derose); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourbeau: feu Georgette, Gaétane (Jacques Dupéré), Lorraine Dumont (feu Jean-Claude Bourbeau, feu Antonio Bouchard), feu Monique (Guy Auger), feu Fernand (feu Francoise Tremblay), feu Pierrette (feu Gilles Falardeau), feu Suzanne et feu Denis ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.caMadame Bourbeau a travaillé toute sa vie au centre jardin familial et nous voulons lui rendre un dernier hommage.