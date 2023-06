BEAULIEU, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Beaulieu, époux de dame Murielle Boivin, fils de feu Cécile Rousseau et de feu Armand Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle; son fils Stéphane; ses sœurs : Nicole et Louise (Jean-Guy Bouchard); ses belles-sœurs de la famille Boivin : Micheline (feu Stewart Montgomery), Jocelyne (Langis Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à ma Fondation Centraide, fond Konstantin Agnaieff : https://www.centraide-quebec.com/organisation/konstantin-agnaieff/