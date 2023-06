DU BOIS, André



C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous faisons part du décès de monsieur André Du Bois, survenu à Québec le 6 juin 2023 à 11h11. Né le 9 juin 1947, le fils d'Alphonse Dubois et de Cécile Laforest s'est éteint à l'âge de 75 ans.Artiste multidisciplinaire bien connu, il laisse derrière lui plus de 30 œuvres d'art public, dont les Attracteurs (Ville de Québec), La chaire des rêves (Ville de Québec), Vaisseau-flèche (Rivière-du-Loup), Odyssée (Rimouski), Vasques-écho (Baie St-Paul - inauguration prévue le 23 juin 2023), Paysage à bercer (St-Joseph-de-la-Rive - inauguration à venir en 2023). Il laisse dans le deuil ses fils Olivier et Jean-Philippe; la mère de ses enfants Lise April; ses petits enfants Ève-Marie, Alexandra, Édouard, Michaëlle et Hubert; ses brus Nadia Malenfant, Georgina Alcantara et Catherine Pelletier; sa complice Odette Théberge; sa sœur Nicole Roy ainsi que de nombreux proches et ami.es, qui l'ont entouré jusqu'à la fin. André est allé rejoindre son fils aîné Alexandre et son frère Richard. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auNous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe de soins de l'Hôtel-Dieu de Québec qui fait un travail remarquable avec douceur et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO). Site Web : https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/.