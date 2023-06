Bob serait content!

Photo fournie par la Fondation Bob Bissonnette

La 6e Classique de hockey Bob Bissonnette a rassemblé 82 équipes de plusieurs villes de tout le Québec, du 1er juin au 10 juin, au Complexe Deux Glaces Honco de Saint-Romuald à Lévis, mais a surtout versé une somme de 160 000 $ à la Fondation Bob Bissonnette, mise sur pied en 2018, afin d’aider des jeunes artistes et des jeunes sportifs, de 17 ans et moins à s’épanouir dans leurs activités préférées malgré certaines difficultés qu’ils peuvent vivre. Les responsables de la Classique, Steve Jobidon et Marie-Pierre Simard, organisent cet événement d’année en année en souvenir du regretté chanteur et joueur de hockey Bob Bissonnette (photo), décédé dans un accident d’hélicoptère en septembre 2016. En cinq ans, la Fondation a déjà remis 440 000 $ à des organisations sans but lucratif. Renseignements : fondationbobbissonnette.com

60 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Marie-Reine Sirois et Dominique Lessard (photos), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, se sont mariés le 15 juin 1963 à l’église de La-Nativité-de-Marie-de-Biencourt au Témiscouata. Ce jour-là, Dominique fêtait ses 21 ans. Ils célèbrent donc aujourd’hui leurs noces de diamant. Retraité depuis 1995, Dominique a œuvré pendant 30 ans au sein de la Sûreté du Québec. Marie-Reine a travaillé en restauration à titre de serveuse et barmaid à divers endroits, notamment au Club Sherwood de Notre-Dame-des-Laurentides. Retraités aussi de la danse sociale, le couple demeure quand même actif (quilles, terrassement, cartes) et reçoit régulièrement la famille qui représente pour eux une source de bonheur. Ce 60e anniversaire de mariage sera justement célébré en famille en compagnie de leurs enfants (Francis et Steve), de leurs conjointes respectives ainsi que de leurs trois petits-enfants (Mylène, Gabriel et Nicolas). Félicitations à vous deux.

Nouvelle Piazzetta à Lebourgneuf

Photos fournies par la Piazzetta

Véritable institution au Québec qui a soufflé ses 34 bougies cette année, La Piazzetta a procédé le 2 juin dernier à l’ouverture de son nouveau restaurant à Lebourgneuf plus précisément dans le Complexe Vision (photo) au 725, boulevard Lebourgneuf, local 105 à Québec. Marc-Antoine Lacasse (photo), déjà propriétaire de la Piazzetta Charlesbourg, et l’homme d’affaires Guy Boutin ont investi près de 1 M$ dans l’établissement qui offrira 150 places assises en comptant sa terrasse extérieure, un stationnement gratuit, des salons privés pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes et qui créera plus de 30 emplois dans le secteur.

Soupe populaire

Photo fournie par Ludovic Gauthier

Plusieurs représentants des médias de la région de Québec, bénévoles et employés du Groupe Martin se sont donné la main, le 30 mai dernier dans les locaux de Lauberivière sur la rue du Pont à Québec, pour l’annuelle soupe populaire St-Hubert au cours de laquelle pas moins de 350 repas chauds de poulet, avec frites, pain, sauce, salade de chou et bien sûr dessert (tarte au sucre en collaboration avec Martin Dessert) ont été offerts aux gens dans le besoin de la ville. Ce geste, devenu une tradition depuis 8 ans pour le Groupe Martin, s’inscrit dans les valeurs de la mission de St-Hubert : livrer du bonheur. Le Groupe Martin et la Fondation St-Hubert en ont aussi profité pour remettre un chèque de 15 000 $ à l’équipe de Lauberivière. Sur la photo : Pierre Martin et Jean Martin, copropriétaires Groupe Martin, entourent Simon Côté, directeur de la Fondation de Lauberivière, Clara Martin, William Martin et David Martin, du Groupe Martin, ainsi qu’Éric Boulay, directeur général de Lauberivière.

Anniversaires

Photos d’archives

Me Stéphane Harvey (photo de gauche) avocat, associé principal de l’étude Harvey Jean avocats et Consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 56 ans... Me Abdulkadir Abkey (photo de droite), de chez Abkey Avocat inc., 45 ans... Philippe Barbasch, de chez Salma, agence qui vend les vins d’Espagne Juan Gill et Nathalie Bonhomme, 65 ans... Justin Leonard, golfeur américain (Circuit des Champions de la PGA), 51 ans... Marie-Hélène Fortin, violoniste et chanteuse québécoise membre du groupe Mes Aïeux... Chantal Cadieux, romancière, dramaturge et scénariste québécoise, 56 ans... Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 59 ans... Mario Gosselin, gardien de but (1983-94) (Nordiques, Kings, Whalers), 60 ans.

Disparus

Photo tirée de Wikipedia

Le 15 juin 2022 : Maureen Arthur (photo), 88 ans, actrice américaine de cinéma, de télévision et de théâtre qui est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision de la fin des années 1950 au début des années 1990 ainsi qu’à Broadway... 2021 : Robert DesRoches, 91 ans, acteur québécois qui a joué dans plusieurs films et téléséries... 2019 : Franco Zeffirelli, 96 ans, réalisateur italien... 2018 : Matt Murphy ou Guitar Murphy, 88 ans, guitariste américain de blues... 2017 : Danny Schock, 68 ans, hockeyeur qui a remporté la coupe Stanley avec les Bruins lors de la saison 1969-1970... 2015 : Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec... 2015 : Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, de 1986 à 1994... 2014 : Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale... 2011 : Jackie LeClair, 82 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal et des As de Québec (1958-1962)... 2006 : Raymond Devos, 83 ans, humoriste belge... 1996 : Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse de jazz... 1989 : Maurice Bellemare, 77 ans, ancien ministre de l’Union nationale, surnommé Le Vieux Lion.