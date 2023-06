SUREAU, André



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 mai 2023 à l'âge de 76 ans est décédé monsieur André Sureau, époux de feu madame Ghislaine Chouinard. Fils de feu dame Simone Boutet et de feu monsieur Noël Sureau, il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée-Anne (Michel Robichaud) et Pascal Sureau (Julie Gagnon); ses petits-enfants : Olivier et Jeanne Robichaud ainsi que Alice et Arthur Sureau. Il était le frère et le beau-frère de : Denise (Jean-Louis), Monique (feu André), Louise (feu Roger), feu Claudette (feu Roland), Lisette (Luc), Gaétan (Carmelle), Cyrille (feu Ginette), Claude (Fernande), feu Francine, feu Maurice, feu Guy. De la famille Chouinard, il était le beau-frère de : Lise (Clermont), Raymonde (Lucien), André (Andrée), feu Daniel. Sont aussi affectés par son départ ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli qui l'ont toujours bien accueilli, et pour les excellents soins. Merci également à tous les membres du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence, leur humanisme et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3H8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 13h à 15h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.