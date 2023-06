DUVAL, Julien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Julien Duval, fils de feu dame Véronique Leclerc et de feu monsieur Pierre Duval. Natif de Saint-Adalbert, il demeurait à Charny.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil sa fille Jessica (André-Olivier Lyra); la mère de sa fille Carola Muller; ses frères et sœurs : Germain (Olivine Lavoie), Huguette (Jean Trépanier), Alain (Lise Pellerin), Francine (Gilles Fortier), Marcel (Leslie Franklin) et Jean-Marc (Lyne Bergeron); son beau-frère Jacques Poulin; son oncle Donat Duval ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé : Léonce, Lily et Hervé. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui du CLSC de Saint-Romuald pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca