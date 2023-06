GAGNON VAILLANCOURT, Lucille



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 27 mars 2023 à l'âge de 89 ans est décédée madame Lucille Gagnon, épouse de feu monsieur Oscar Vaillancourt. Fille de feu dame Alberta Lord et de feu monsieur Alfred Gagnon, elle demeurait à Saint-Pamphile. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Vicky Poulin), Simon (Sonia Nadeau). Elle était aussi la mère de feu Marco. Elle laisse aussi ses petits-enfants : Jessica, Kevin, Sabrina Vaillancourt (Vincent Dubois), Shaun Nadeau-Vaillancourt. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rolland (Adriana Litalien), feu Léo, feu Roger (feu Alfreda Gibson), feu Paul-Émile (feu Blanche Paré, Dolorès Caouette), feu Julien (feu Françoise Pelletier), Yvette (feu Philippe Bélanger), feu Andréa (feu Marguerite Vaillancourt), feu Julienne (Joseph St-Pierre), Lucette (feu Raymond Leblanc, Edouard Dupont), René (Jacqueline David), l'abbé Maurice et Lise (feu André Gamache); de la famille Vaillancourt : feu Donald (feu Thérèse Bélanger), Hugues (Clémence Castonguay), feu Guy, Jeannine (feu Paul Thibault), Claudette (Marc Leblanc), Bernard, Alain (feu Louise Gladu), feu Colette (feu Anthony Pelletier), feu Gertrude (feu Marcel Robillard), feu Yvette (feu Oscar Désautels), feu Hervé, feu Alyre (feu Louisette Bélanger), feu Rita (feu Léo Bouchard). Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny pour la qualité de leurs soins impeccables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0. https://www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-rayons-despoir/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial "Bellevue".