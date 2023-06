FORTIN, Micheline



À Québec, le 29 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Micheline Fortin, épouse de monsieur Denis Roy et fille de feu madame Jeanne D'Arc Sénéchal et de feu monsieur Robert Fortin. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Denis Roy sa fille Marlène, ses petits-enfants : Cindy Michaud (Stéphanie Drolet) et Yannick Michaud (Marie-Pier Cyr), ses soeurs: Nicole (Jean-Louis Andrews), feu Lise (Raymond Baribeau) et Thérèse (Denys Turcotte); ses frères : feu Yvon, feu François, feu Paul; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy, sa filleule Sonia Baribeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.