DESROSIERS, Rachelle



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 9 juin 2023 à l'âge de 92 ans est décédée madame Rachelle Desrosiers, épouse de feu monsieur Jean-Luc Bélanger. Fille de feu dame Anna Gaudreault et de feu monsieur Alexis Desrosiers, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Lucia (feu Édouard Fortin), feu Bertrand (Rose-Aimée Avoine), feu Lucien (Émilienne Langlois), Annette (feu Rodrigue Bélanger), feu Émilien (Jeanne d'Arc Daigle), feu Laurent (Pauline Desrosiers), André (feu Carmen Larochelle) et feu Irène. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Bélanger, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 16 juin à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".