Ces joueurs ont peut-être disputé leur dernier match avec le Canadien

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) réfléchissent déjà à la composition de leurs effectifs en 2023-2024 et chez le Canadien, il faut s’attendre au départ de quelques hockeyeurs qui devront signer un nouveau contrat ailleurs.

Le directeur général Kent Hughes doit déterminer au sort qu’il réservera notamment à l’attaquant Denis Gurianov, acquis des Stars de Dallas le 26 février en retour du vétéran Evgenii Dadonov. Or, il semble que l’athlète de 26 ans n’ait pas convaincu l’organisation montréalaise : d’après le site The Athletic, celle-ci n’a pas l’intention de lui soumettre une offre qualificative d’un an et de 2,9 millions $.

Aussi, le Tricolore serait prêt à réembaucher le Russe, mais à coût moindre, ce qui risque de chicoter le principal concerné. Sachant que Gurianov sera également admissible à l’arbitrage salarial en vertu de son futur statut de joueur autonome avec compensation, les probabilités de le voir tenter sa chance sous d’autres cieux sont élevées. Pour l’ensemble de la dernière campagne, il s’est contenté d’une récolte de 17 points en 66 matchs.

Drouin, Monahan et les autres

Au nombre des autres hommes susceptibles de boucler leurs valises, il y a évidemment Jonathan Drouin dont l’entente de six ans et de 33 millions $ est échue. Le Québécois sera libre comme l’air dès le 1er juillet et son passé, tant en termes de production offensive que de matchs manqués, risque de constituer un incitatif supplémentaire à un divorce avec le Canadien.

Puis, le cas Sean Monahan devrait susciter l’attention des observateurs. L’ancien des Flames de Calgary s’est bien débrouillé avant de rester sur le carreau pour de bon à cause d’une blessure récurrente au pied. En dépit de performances intéressantes, il devra prévoir une réduction salariale significative : il a gagné 6,375 millions $ à sa dernière année contractuelle. The Athletic a mentionné que le CH est ouvert à l’idée de lui consentir un pacte d’un an, sauf que dans le clan du joueur, il est impossible d’affirmer si le désir est réciproque.

Quant à Alex Belzile, tout laisse présager qu’il testera le marché de l’autonomie. Chris Tierney pourrait aussi quitter la formation, tandis que Paul Byron, même s’il deviendra disponible pour les autres équipes, constitue un cas fort incertain. Opéré à la hanche à l’été 2021, il a déclaré à la mi-avril ne pas vouloir prendre sa retraite et être disposé à demeurer à Montréal.