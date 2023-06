Considérer l’humain derrière l’athlète : l’expérience d’une vie pour David Glaude

L’aspect humain n’est pas toujours considéré dans le monde du sport professionnel, mais dans ce cas-ci, il était naturel pour les Capitales de Québec de permettre à David Glaude d’aller représenter le Canada pour un tournoi de baseball en Argentine. Le joueur québécois attendait une telle opportunité depuis si longtemps...

Âgé de 28 ans, l’athlète originaire de Québec est passé continuellement sous le radar des dirigeants de l’équipe canadienne au fil des ans. Jamais repêché dans le baseball majeur malgré un séjour fructueux de trois ans dans la NCAA, avec l’Université d’État Missouri Western, Glaude s’était imposé dans le baseball indépendant sans trop attirer l’attention des décideurs jusqu’ici.

• À lire aussi: Un rendez-vous raté pour Jesen Therrien et... la Ligue Frontière

• À lire aussi: Combien de Québécois seront repêchés en 2023?

«Je ne m’attendais pas à cet appel-là, a avoué Glaude. C’est l’expérience d’une vie et je vais tout donner pour ce tournoi et espérer être encore invité dans le futur. Pour moi, l’objectif demeure de vivre le moment présent.»

Baseball Canada

Évidemment, il n’était pas question pour le gérant des Capitales Patrick Scalabrini de l’empêcher de vivre cette expérience au niveau international. Avant de se diriger vers l’Argentine, où a lieu du 16 au 21 juin le tournoi de qualification pour les Jeux panaméricains, l’équipe canadienne avait un mini-camp prévu en Floride, dans la région de Tampa, au cours de la dernière semaine.

«Il y a de l’excitation, c’est certain, a avoué le joueur de deuxième but des Capitales. C’est ma première expérience à l’extérieur du Canada et des États-Unis.»

Une invitation plus que méritée

En l’absence de Glaude, les Capitales ont perdu trois matchs sur cinq tandis que le jeune Émile Boies, 22 ans, est appelé à le remplacer. Quoi qu’il en soit, le club devait bien ce passe-droit à son vétéran, qui a notamment grandement contribué, l’an dernier, à la conquête du championnat dans la Ligue Frontière.

«Dans le cas de David, c’est un gars qui, pour être honnête, on trouvait étrange qu’il ne soit pas appelé par l’équipe canadienne plus tôt dans sa carrière, a avoué Scalabrini. Cette invitation est méritée et on aime David! Dans une telle situation, il n’y a rien au contrat qui oblige l’organisation de le libérer, mais c’est à tout le monde de réaliser à quel point ça peut être une belle expérience pour lui.»

Kevin Dubé

«Est-ce que ce tournoi en Argentine est ridiculement placé pendant que se déroulent les saisons de baseball? Oui, mais c’était impensable pour nous d’empêcher David d’y aller», a ajouté le gérant des Capitales.

Reconnaissance éternelle

Glaude n’est pas le seul joueur du club de Québec à faire partie de l’aventure, lui qui est accompagné par le lanceur ontarien Michael Brettell.

«On a déjà calculé et on rate 12 matchs des Capitales, on sera de retour le 23 juin, a précisé Glaude. C’est beaucoup grâce à Pat [Scalabrini] si j’ai été choisi par l’équipe canadienne, il a toujours défendu les candidatures des Québécois et je vais toujours le remercier pour ça.»

En plus de David Glaude, quatre autres Québécois représentent l’équipe canadienne en Argentine, soit Jesen Therrien, lanceur chez les Aigles de Trois-Rivières, Phillippe Aumont, Karl Gélinas et Josué Peley. Dans le cas des trois derniers, ils sont des retraités du baseball professionnel et avaient le champ libre pour accepter l’invitation.

Des cinq équipes participantes au tournoi de qualification, la meilleure accèdera directement aux Jeux panaméricains qui auront lieu du 21 au 27 octobre à Santiago, au Chili. À Buenos Aires, le Canada joue contre le Panama, l’Argentine, le Pérou et le Honduras, selon un format de tournoi à la ronde. Les équipes avec les deux meilleures fiches disputeront un dernier match pour déterminer le vainqueur.

Un simple devoir aux yeux des Aigles

La logique empruntée par les Capitales de Québec au sujet de la participation de David Glaude pour le présent tournoi de baseball en Argentine avec l’équipe canadienne a été la même chez les Aigles de Trois-Rivières dans le dossier de Jesen Therrien.

«Ça nous fait plaisir de laisser Jesen participer à ce tournoi, a commenté le directeur général des Aigles, Jérôme Duchesneau. Ce n’est pas à tous les jours qu’un joueur peut représenter son pays. Rendu à un certain âge, comme c’est le cas pour Jesen, c’est peut-être une dernière occasion pour lui de le faire. Comme organisation, on se doit de permettre aux gars de vivre de telles expériences.»

Retrouver ses repères

Therrien, 30 ans, pourrait profiter de ce voyage pour retrouver ses repères au monticule. Celui qui a déjà participé à 15 matchs dans le baseball majeur en 2017 avec les Phillies de Philadelphie avant de subir deux grandes interventions chirurgicales n’a pas connu le début de saison escompté avec les Aigles. En huit manches et deux tiers, il a cédé 11 points, dont neuf mérités. Le Québécois a néanmoins réussi 12 retraits au bâton.

«C’est sûr que ça fait mal aux Aigles de laisser partir Jesen, qui a le statut de vétéran, en Argentine, mais c’est pour une bonne cause, a résumé Duchesneau. On croit aussi qu’il va sortir grandi de cette expérience et qu’il va être encore meilleur pour nous pour la suite de la saison.»