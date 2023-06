LACHANCE, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 6 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Lachance, époux de feu dame Thérèse Joly. Il était le fils de feu dame Marguerite Bourget et de feu monsieur Albert Lachance. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Daniel Boucher), Alain, Danielle (Luc Paré) et Line; ses petits-enfants : Ronald, Alex (Laura Blouin) et Kévin (Noémie Hubert-Giguère); ses sœurs et son frère : Huguette (feu Donald Houle), Marielle (feu Marcel Comtois) et Jacques (Noëlle Hogan); ainsi que ses neveux et ses nièces des familles Joly et Lachance, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, (Qc) G1V 0B8, téléphone : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/