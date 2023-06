LEBEL, Nicole



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Nicole Lebel, conjointe de monsieur Gary Mc Manus, fille de feu madame Madeleine Girard et de feu monsieur Roméo Lebel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Outre son conjoint Gary, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Josée Ruel (Serge Proulx), Bernard Ruel (Annie Gagnon) et Nathalie Ruel (Louis Dufour); sa petite-fille Maxim Ruel (Maxime Bédard-Foley); ses sœurs : Andrée Lebel (Jacques Potvin) et Michèle Lebel (François Szöts); le père de ses enfants Jean-Pierre Ruel (Ruth Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs : June Mc Manus (Michel Labrecque), Robert Mc Manus (Micheline Roy); les enfants de son conjoint : Cassey Mc Manus (Guylaine Brassard) et Francis Mc Manus (Christine Simoneau) et les petits enfants de son conjoint: Calvin, Owen, Dylan, Noah, Lucy, Pierre et Émile; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre sa première fille Marie-Josée qui l'a précédée. La famille souhaite remercier tout le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD Côté Jardins. Site Web : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/