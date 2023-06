ROUSSEAU, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2023, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Gisèle Rousseau, épouse de feu monsieur Denis Chouinard, fille de feu madame Lorraine Thibodeau et de feu monsieur Roland Rousseau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jean Guy Blouin), Sylvain (Lise Morin) et Raynald (Michelle Bolduc); ses petits-enfants : Tommy (Marie-Josée Roy) et Annick (Tommy Pelletier) ainsi que ses arrière-petites-filles : Clara et Stacy; ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Fernand, Céline et feu Aline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Perpétue de L'Islet. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel soignant, le personnel de la Résidence Le Mieux-Vivre ainsi que celui de la Résidence Déziel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.