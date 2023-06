DALLAIRE, Roger



Au Centre d'Hébergement D'Assise, le 13 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roger Dallaire, il était l'époux de feu madame Colette Mercier et père de feu Yves Dallaire. Il était le fils de feu madame Béatrice Mckenzie et de feu monsieur Ernest Dallaire. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant de 9 h 30 à 10 h 25. Il laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que toutes les personnes auxquelles il a partagé sa joie et son grand cœur. La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. " Pour honorer sa volonté, M. Dallaire croyait fermement que le meilleur don ou acte de bonté est celui de donner au suivant. "