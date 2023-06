RIOUX BÉLANGER, Céline



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 6 juin 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Céline Rioux, épouse de monsieur Valère Bélanger. Fille de feu dame Laurette Avoine et de feu monsieur Albert Rioux, elle demeurait à Saint-Aubert. Outre Valère, son mari depuis près de 50 ans, elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Francis Desrochers), Francis (Karine Lacharité et ses enfants Alex et Émilie) et Joël (Vanessa Pelletier); ses petits-enfants : Joralie B. Brochu (sa filleule), Olivier, Mariane, Amélie, Xavier, Chloé et Laurie-Anne Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Réjean (Louise Bélanger), Jacques (France Caron), Henri (Diane Albert), Nicole (Michel Bernier), Richard (Gilles Richard), feu Yvon; de la famille Bélanger : feu Laura (feu Armand Rioux), feu Monique (Rosaire Boissinotte), feu Euclide (feu Thérèse Fournier), feu Colette (feu Laurent Jean), feu Anatole (Fernande Fournier), Clément (feu Pierrette Caron), feu Gaston, feu Magella (Céline Castonguay), Solange (feu Lucien Rioux), Véronique (feu Rosaire Rioux). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de La Maison d'Hélène et au Dre Marie-Pier Brochu pour leur dévouement et leur soutien. Une pensée particulière est également destinée aux membres de l'Âge d'Or avec qui elle aimait aller danser ainsi qu'à sa meilleure amie Agathe pour les encouragements et le soutien pendant ce long combat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 16 juin à compter de 14h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.