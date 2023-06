Des monstres que nos élus ont bien nourris

Après en avoir fait des monstres, nos gouvernements tentent maintenant d’apprivoiser Facebook et ses semblables.

Le Sénat sanctionnera aujourd’hui ou demain le projet de loi C-18 qui sera ensuite adopté aux Communes. La nouvelle loi obligera les géants du numérique à négocier avec nos entreprises de presse un dédommagement pour la rediffusion de leurs nouvelles sur leurs plateformes. Nos médias, qui recueillent l’information à grands frais, avaient l’habitude de vivre de la publicité et des abonnements, mais les géants du numérique ont tout bouleversé.

De prospères qu’ils étaient, quelques centaines de médias sont morts et la plupart de ceux qui restent en arrachent ou vivent de subventions et de crédits d’impôt. BCE, par exemple, vient de licencier 1300 personnes et fermera six stations de radio. Ottawa espère que C-18 renversera le cours des choses, mais le succès est loin d’être assuré.

Comble de l’impérialisme, les géants du numérique prétendent rendre service à nos médias, alors qu’ils les ont transformés en misérables vassaux. Pour la forme et dans l’espoir de les faire taire, ils offrent quelques bonbons à certains privilégiés, comme Le Devoir et le Globe and Mail, si mes renseignements sont exacts.

Sans réfléchir aux conséquences, nos élus et nos gouvernements ont sauté à pieds joints dans l’invitant carrosse des géants. C’est tellement plus « cool » de diffuser ses messages sur Facebook ou sur Twitter plutôt que de continuer à les communiquer par la voie de la radio, des journaux et de la télévision. Joli paradoxe, les politiciens eux-mêmes sont ceux qui ont donné leurs lettres de noblesse aux réseaux sociaux qu’ils accusent de miner la démocratie et dont ils ne cessent de se plaindre.

L’ARGENT FUIT LE PAYS

Lentement tout d’abord, mais très vite par la suite, les annonceurs – dont les gouvernements comptent parmi les plus importants – ont déserté les médias traditionnels pour annoncer dans Facebook et compagnie. Les géants du numérique accaparent environ 80 % de toute la publicité qu’on fait au pays. Les annonceurs canadiens le font sans aucune restriction fiscale. Qu’ils annoncent sur Facebook, à TVA ou sur un panneau-réclame, c’est du pareil au même.

Il y a plusieurs années, pour contrer la fuite des revenus publicitaires vers les magazines américains comme Time ou Newsweek, le fisc n’acceptait plus que les annonceurs déduisent ces frais de publicité de leurs opérations courantes. Aurait-on pu agir ainsi pour les sociétés qui annoncent sur Facebook et Instagram ? Difficilement ! L’Internet n’a pas de nationalité et les règles du commerce international ont changé, mais ce qui n’a pas changé, ce sont les risques de représailles. Le gouvernement de Washington comme les grandes multinationales américaines en connaissent un chapitre là-dessus.

PAS DE FONDS SPÉCIFIQUE

Le projet de loi C-18 une fois adopté, il appartiendra aux géants du numérique de négocier avec chaque média plutôt que de verser des droits à un fonds spécifique qui les redistribuerait ensuite à la manière du Fonds des médias du Canada. Selon certaines règles, le Fonds des médias redistribue aux producteurs de télévision et de jeux vidéo l’argent que lui versent le gouvernement et les câblodistributeurs.

Sous aucun prétexte, le gouvernement fédéral ne voulait donner l’impression qu’il pourrait influencer l’information. Ottawa et Québec n’ont pourtant pas eu d’état d’âme lorsqu’ils instituèrent des crédits d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique ou pour les abonnements aux nouvelles numériques.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Ottawa n’a pas emprunté le chemin le plus simple pour rescaper nos médias.