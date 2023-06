Dévoilement de la programmation: des Fêtes de la Nouvelle-France plus imposantes

Les Fêtes de la Nouvelle-France, présentées à Québec du 3 au 6 août, seront plus imposantes cette année avec l’arrivée d’un nouveau site dans la programmation.

Plus d’activités, plus de sites, les organisateurs ont dévoilé jeudi la programmation de la 26e édition des Fêtes de la Nouvelle-France, dont le budget global est évalué à 2 M$.

L’événement marque un retour à la normale en 2023, avec plus de 100 000 visiteurs attendus.

«L’an dernier, nous étions sur des chiffres très semblables au niveau de nos revenus sur les sites. C’est sûr qu’il y a beaucoup de touristes, mais la population locale participe beaucoup aussi. Tout cela se balance. Nous sommes optimistes. On pense que nous allons retrouver les chiffres prépandémie sans problème cette année», a affirmé Marie-Eve Jacob, directrice générale.

Plus d’espace

L’une des grandes nouveautés est l’ajout d’activités à la place de l’Assemblée nationale où est érigé l’hiver le Palais du Bonhomme Carnaval.

Les festivaliers y trouveront la Place publique, le Marché du village et l’Auberge du Corsaire qui accueillera des spectacles comme Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn, le 4 août à 21h30.

Comme l’année dernière, plusieurs autres activités se dérouleront également du côté de la Poudrière, au parc de l’Esplanade. La Poudrière sera transformée en Cabaret à Boisdon où l’on présentera également des spectacles le soir «un brin grivois et teintés d’un lugubre humour».

Parmi les autres nouveautés, l’achat du Médaillon-décrypteur permettra d’avoir accès aux activités payantes, mais cela permettra aussi de visiter huit lieux historiques de Québec, du 15 juin au 31 août, gratuitement ou à un tarif réduit.

Huit attraits

«À Québec, nous avons une offre historique super intéressante au niveau des attraits et ce type de passe n’existait pas. On a pris le leadership là-dessus avec notre médaillon, de permettre aux gens de découvrir le côté historique de notre ville, au-delà des Fêtes de la Nouvelle-France», a expliqué Mme Jacob.

La Chasse au trésor est de retour avec trois nouvelles quêtes, du 3 juillet au 6 août.

Près d’une centaine d’activités seront offertes durant les Fêtes, souligne Mme Jacob.

L’événement a réussi un tour de force en bonifiant sa programmation à partir du même budget.

«L’an dernier, on a produit beaucoup de décors pour les sites, si bien que cette année, on les a déjà. Donc, les sous qu’on avait mis sur les décors, nous les avons réinvestis dans de nouveaux volets. C’est cette roue-là qui nous permet de nous réinventer chaque année», a indiqué Mme Jacob.

Conférences

En plus du côté festif, la prochaine édition marque le retour de conférences sur des sujets liés à l’histoire.

Tous les jours, des animations historiques et des performances en continu seront présentées à la Place publique jusqu'à 20h.

La programmation complète est disponible sur le site des Fêtes de la Nouvelle-France.