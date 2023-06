HÉBERT, Guy



Au CHSLD Hôpital Général de Québec, le 24 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Guy Hébert, époux de madame Lise Gervais, fils de feu monsieur Misaël Hébert et de feu madame Émilie Lamothe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillerade 9 h 30 à 10 h 30 enL'inhumation des cendres aura lieu à Shawinigan à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Gervais; sa fille, Élizabeth-Anne (Stéphane Tanguay); son fils, feu Guy; ses soeurs : feu Madeleine (feu Raymond Belzile), feu Louise (Rodney Sutherland) et feu Andrée (feu Jean-Marie Gervais); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gervais : Yves (feu Monique Lévesque) et Andrée (feu Jean Descarreaux); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.