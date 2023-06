NOËL, Pierre



Au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, le 3 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Noël. Il était l'époux bien-aimé de madame Gaétane St-Antoine. Il était le fils de feu monsieur Adolphe Noël et de feu madame Lucia Coulombe. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane; ses sœurs : Lise et Lucette (Raymond). Il laisse également dans le deuil son beau-frère : Yvon (Françoise) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s, tout particulièrement sa nièce Sylvie Grenier pour sa présence et son soutien sans faille. La famille a confié monsieur Noël au :La famille tient à remercier les membres du personnel et les bénévoles du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes et ceux du Centre d'Hébergement St-François-D'Assise, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Noël. La famille tient aussi à remercier le Groupe Robert, Les Spécialistes en Service pour le soutien et l'accompagnement démontré lors de cette épreuve. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de votre région.