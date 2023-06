PLANTE, Jeannine Lacombe



Au Centre d'Hébergement de Lévis, le 28 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Lacombe, épouse de feu Michel Plante, fille de feu Léonard Lacombe et de feu Juliette Bérubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Joé Harvey), Francine (Richard Langlois) et Simon (Manon Gingras); ses petits-enfants : Charles (Suzy Nadeau), Mireille, Alexandre (Florence Bernier-Pelletier), Frédérick (Karolane Hébert), Émilie, Mikael (Marie-Pascale Therrien) et Nicolas (Rosalie Duval); ses arrière-petits-enfants : Aurely Plante, Zachary Plante, Emma Denis, Élliot Langlois, Léo Langlois, Clara Plante, Clémence Plante et Margaret Plante; son frère feu monsieur André Lacombe (Rita Dubé); ses beaux-frères et belles-sœurs : Marie-Paule (Robert Plourde), Marcel (Louise Nolet), Marie-Aimée (Sœur de la Charité de Saint-Louis), Louise (Jean-Luc Laflamme), feu Laurette (feu Gérard Therriault), feu Odina (Solange Langlois), feu Lucien (Céline Lambert), feu Maurice (Lucie Couture), (André Laplante); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à Madame Lacombe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/La famille vous accueillera auà compter de 9h.