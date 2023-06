BOUFFARD, Louise



À Québec, le 28 mai 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Louise Bouffard. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Paul Bouffard et de feu madame Hélène Dupont. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère, Denise, Pauline, Claudette (feu Claude Guillemette), Jean (Hélène Giard), Francine s.j.a., Lorraine et son neveu Dominique Bouffard (Marie-Claude Pedneault) ainsi que plusieurs cousins et cousines. Elle laisse aussi dans le deuil ses amis de longue date, Gabrielle Couture et Clément Girard ainsi que la famille Couture, son amie de la Gaspésie Francine, ses nièces d'adoption Marie-Ève et Emmanuelle Girard, de même que ses ami(e)s retraité(e)s de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ses ami(e)s de Québec ainsi que de la région de Montréal, de l'Estrie et de la France. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de Charlesbourg Sud particulièrement son infirmière Éloïse ainsi qu'aux Dr Brisson, Dr Richard et Dre Painchaud du GMF-U de Maizerets pour le respect et les bons soins prodigués soit à la clinique ou à sa résidence de même qu'au personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillerade 13h30 à 15h30.Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière de St-Lambert de Lauzon.